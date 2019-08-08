ВСЖД во время паводков в Иркутской области перевезла дополнительно более 200 тыс. человек

Со станций Восточно-Сибирской железной дороги, расположенных на территориях попавших в зону паводка, с 27 июня по 7 августа 2019 года перевезено 211,6 тыс. человек. Из них свыше 28,8 тыс. детей.

Для обеспечения перевозки пассажиров было дополнительно задействовано – 125 пассажирских вагонов. Организована перевозка 256 волонтеров в составах 16 пассажирских поездов, а также обеспечена доставка 21 вагона гуманитарной помощи.

Кроме того, с 28 июня по 2 августа было организовано движение дополнительных электропоездов по маршруту Тулун – Азей для доставки жителей из зоны чрезвычайной ситуации. За это время дополнительные поезда перевезли более 14 тыс. человек.

Дополнительные вагоны использовались для перевозки граждан в связи с затруднением автомобильного движения, а также для доставки волонтеров, гуманитарной помощи и организованных групп детей к местам отдыха.