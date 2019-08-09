ИНК оплатила поездку детям из Якутии в языковую школу КМНС на Байкале

В конце июля на побережье Маломорского залива озера Байкал прошла 1-я межрегиональная Байкальская языковая школа коренных малочисленных народов Севера «Турэн». Поездку школьников из отдаленных наслегов Якутии оплатила Иркутская нефтяная компания.

Мероприятие прошло в рамках Международного года языков коренных народов мира, объявленного Генеральной ассамблеей ООН в 2019 году. Организаторами и инициаторами проведения выступили Иркутская региональная общественная организация «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области» и Ассоциация преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Участниками школы стали представители коренных малочисленных народов Севера РФ – эвенки из Иркутской, Амурской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края и тофалары из Нижнеудинского района Иркутской области. Основную часть делегатов представляла молодежь коренных народов.

Основная цель школы - погружение участников, изучающих тофаларский и эвенкийский языки, в культурно языковую среду. В рамках школы прошли занятия по изучению языков, лекции, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, хореографии, фольклору, презентации национальной кухни, состязания по Северному многоборью.

Как рассказала первый вице-президент ассоциации КМНС Якутии Любовь Христофорова, в мероприятии приняли участие дети эвенков из Беллетского и Тяньского эвенкийских национальных наслегов Алданского и Олекминского улусов Республики Саха (Якутия).

«Хочется высказать искренние слова благодарности генеральному директору Иркутской нефтяной компании Марине Владимировне Седых за оплату авиабилетов нашей делегации. Дети в полном восторге от поездки на Байкал и участия в языковой школе», – отметила Любовь Христофорова.

Иркутская нефтяная компания работает в Республике Саха (Якутия) работает с 2012 года. В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Республики Саха (Якутия) за период с 2014 по 2018 год ИНК профинансировала социальные мероприятия на сумму 14,3 млн руб. На 2019 год запланированный объем средств по соглашению превысит 8 млн руб. ИНК поддерживает родовые общины коренных малочисленных народов Севера и ассоциацию эвенков села Таас-Юрях, социальные проекты в Мирнинском, Сунтарском и Ленском районах.