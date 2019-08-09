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АТБ сообщил телефон службы поддержки клиентов для пострадавших от паводка в Иркутской области

9 августа 2019

В АТБ продолжается работа по оказанию помощи клиентам Банка, пострадавших от паводка или оказавшимся в районах подтопления. Принимается ряд мер для оказания всесторонней поддержки и урегулирования ситуации в сложившихся обстоятельствах. В АТБ работает круглосуточная служба поддержки и консультации клиентов: 8-800-775-88-88. 

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Специалисты банка в отделениях принимают заявления от пострадавших для оказания помощи в индивидуальном порядке. 

В банке реструктуризируются кредиты, отменена уплата комиссий, пени и штрафов для пострадавших клиентов, чьи кредиты оплачивались своевременно и не находились на просроченной задолженности на начало паводка. 

Информация для пострадавших: для реструктуризации коммерческих и потребительских кредитов клиентам Банка города Нижнеудинска и Нижнеудинского района, города Тулун и Тулунского района Иркутской области необходимо обратиться в отделение Азиатского-Тихоокеанского банка с заявлением об отсрочке платежей.

При предоставлении подтверждающих документов об утраченном имуществе пострадавшие от паводка смогут получить отсрочку на полгода, без предоставления данных документов - на три месяца.


/ СИА /
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