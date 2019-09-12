Предприниматели, пострадавшие от паводка, получат единовременную финансовую помощь в размере 200 тыс. рублей

Предпринимателям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в связи с июньским паводком, будет оказана единовременная финансовая помощь из областного бюджета. Соответствующий документ (Положение № 745 – пп) сегодня был утвержден в Правительстве региона. Напомним, что решение о выделении финансовой поддержки представителям бизнеса, пострадавшим во время ЧС в подтопленных территориях, было принято Правительственной комиссией и Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Единовременная помощь составит 200 тысяч рублей. С 13 сентября 2019 года по 24 октября 2019 года министерство экономического развития Иркутской области проводит сбор заявок на оказание финансовой помощи предпринимателям, пострадавшим в следствии паводка.

Пакет необходимых документов на предоставление финансовой помощи содержит: заявление на предоставление субсидий, а также согласие получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей), а также документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов при подаче бумаг. Кроме того, требуется предоставить заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 марта 2016 года № 113 (для получателей, сведения о которых отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на дату представления документов). Необходимо будет приложить документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные бумаги представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». В пакете должны содержаться один или несколько документов, подтверждающих осуществление деятельности на территории, пострадавшей в результате паводка.

Представить обязательный пакет бумаг можно будет лично в министерство экономического развития Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 344 либо через организации почтовой связи, а также через территориальное отделение государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ «МФЦ»), сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.