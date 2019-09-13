ПСБ открыл новый офис в Забайкальском крае

ПСБ расширяет присутствие в Дальневосточном регионе. Новый офис открылся в городе Борзя по адресу ул. Карла Маркса, 98 и уже приступил к обслуживанию клиентов. Это первый опыт работы ПСБ Банка за пределами столицы Забайкальского края.

Открытие офиса — часть программы развития региональной сети в рамках построения опорного банка для ОПК, а также взаимодействия с Минобороны РФ и силовыми ведомствами. Офис планирует свою работу в мини-формате: клиентам будет доступно обслуживание для физических лиц, а также зона самообслуживания в режиме 24/7.

«Открытие дополнительного офиса в районе Забайкальского края для нас — это, с одной стороны, важный исторический момент, с другой стороны — результат ежедневной работы по привлечению новых клиентов. Сегодня одним из ключевых направлений работы банка является работа с сегментом ОПК, и мы видим большой потенциал в этом направлении на территории Забайкальского края. Мы рады расширить наше присутствие в регионе и персонально предоставлять большему числу наших клиентов передовые банковские услуги и надежный сервис ПСБ банка», — говорит региональный директор ОО «Читинский» Промсвязьбанка Евгений Грешилов.

Впервые офисы Промсвязьбанка были открыты в Чите в 2005 году. Сейчас в городе работают 2 офиса банка и около 50 банкоматов ПСБ и банков-партнеров.