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Сбербанк объявил условия реструктуризации кредитов для жителей и бизнеса, пострадавших от наводнения в Иркутской области

13 сентября 2019

С 5 сентября 2019 г. ПАО Сбербанк на территориях зоны ЧС ввёл дополнительные условия к особому Порядку работы с кредитами физических лиц и малого бизнеса, пострадавших в результате стихийных бедствий.   

Основные условия для физических лиц:

  • прощение задолженности по кредитным обязательствам Заемщиков, если Заемщики и/или их супруги, и/или родители, и/или несовершеннолетние дети погибли в результате ЧС;
  • снижение процентных ставок по кредитным обязательствам Заемщиков, пострадавших в ЧС, на оставшийся срок действия кредитного обязательства до уровня действующих процентных ставок (если % ставка по кредитному обязательству Заемщика выше действующих в Банке);
  • установление льготного периода по кредиту – перенос платежей на 12 месяцев и прощение процентных платежей, которые накопятся за этот период;
  • увеличение общего срока кредитования по кредитам Заемщиков физических лиц на период до 12 месяцев.

Основные условия для малого бизнеса:

  • прощение задолженности по кредитным обязательствам ИП / ФЛ-собственникам бизнеса, если Заемщики и/или их супруги, и/или родители, и/или несовершеннолетние дети погибли в результате ЧС;
  • снижение процентных ставок по кредитным обязательствам Заемщиков, пострадавших в ЧС, на оставшийся срок действия кредитного обязательства до уровня действующих процентных ставок (если % ставка по кредитному обязательству Заемщика выше действующих в Банке);
  • установление льготного периода по кредиту – перенос платежей на 12 месяцев и прощение процентных платежей, которые накопятся за этот период;
  • увеличение общего срока кредитования в рамках реструктуризации по кредитам на период до 24 месяцев.

Документы для предоставления в банк:

  • заявление Заемщика, пострадавшего в рамках ЧС / уполномоченного представителя Заемщика;
  • документ, удостоверяющий личность Заемщика, уполномоченного представителя Заемщика. Документ, подтверждающий регистрацию Заемщика ЮЛ (выписка из ЕГРЮЛ)/ИП (выписка из ЕГРИП). В случае утраты основного документа, удостоверяющего личность, принимаются к рассмотрению заявления на основании Временного удостоверения личности гражданина РФ;
  • документы / информация, подтверждающие факт того, что клиент пострадал в ЧС;
  • правоустанавливающие документы на объекты бизнеса (земли сельскохозяйственного назначения, иные объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственной деятельности и т.п.), расположенные на территории, пострадавшей при ЧС.

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Продолжает работу «Горячая линия» банка по вопросам урегулирования задолженности: тел. 8 800 200 01 98, пн-пт с 09:00 до 20:00 (иркутское время).

Для подачи заявки на реструктуризацию задолженности клиенты могут обратиться в офис банка.

Данный порядок действует по урегулированию кредитов физических лиц и малого бизнеса, выданных до ввода режима ЧС в Иркутской области.

Напомним, что о принятом решении реструктурировать кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области глава Сбербанка Герман Греф объявил 3 сентября, когда приезжал в Тулун. «Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», –  заявил он.


/ СИА /
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