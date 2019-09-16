Бог войны на стороне нефтяников. Ночью 14 сентября два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Саудовской Аравии Абкайк и Хурайс подверглись атаке дронов. Владелец предприятий — государственная нефтяная компания Saudi Aramco — заявила, что нападение привело к двукратному сокращению добычи нефти, с 9,9 млн до 5,7 млн баррелей в сутки. Это свыше 5% объема мирового рынка нефти. Ответственность за произошедшее взяли на себя хуситы, заявившие, что в операции участвовало десять дронов. Цена на нефть сегодня утром взлетала в моменте до $71,62, сейчас Brent торгуется по $65,08, прибавляя 8,07%, отмечает Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

– В американском энергетическом ведомстве заявили, что для стабилизации рынка нефти Соединенные Штаты готовы залезть в свои стратегические резервы, которые составляют 630 млн баррелей. На самом деле, атака выгодна американцам – прекрасная возможность продать саудитам новые системы ПВО и, естественно, сланцевикам. Ключевой вопрос: как быстро можно будет убрать дефицит с рынка.

А также можно сделать однозначный вывод, что в ближайшее время саудовская нефтяная компания не пойдет на IPO. Инвесторы потребуют большой дисконт за риски. Так что трон саудитов не такой прочный, как казалось ранее. От роста цен на нефть в России выигрывает, прежде всего, бюджет, но пока это краткосрочный фактор. В мире все больше пахнет большой войной, а в лучшем сценарии мировым кризисом, который обнулит нефть и фондовые индексы. Вероятно, золоту нет альтернативы.

Может ли нефть стоить $100? Только в случае масштабной войны на Ближнем Востоке.