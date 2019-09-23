Как сэкономить на дизайне интерьера

Заказ дизайн-проекта загородного дома – это верхушка айсберга. Дизайнеры говорят, что дизайн-проект необходим для того, чтобы правильно спланировать бюджет. Иногда на разработку проекта, проведение ремонта и покупку мебели заказчики могут потратить сумму, сопоставимую со стоимостью жилья. Из-за этого часть проектов растягивается во времени или остается нереализованной. О том, на чем можно сэкономить, а на чем не стоит, рассказали участники бранча дизайнеров на выставке «Свой дом EXPO».

«Иногда бюджет ремонта сопоставим со стоимостью самого объекта»

Евгения Черепова-Юшкова, дизайнер, архитектор:

– Любой заказчик хочет сэкономить, но ты никогда не знаешь, что для человека дешево. Очень важно до начала ремонта сформировать бюджет. Подготовить комплектацию и предварительные счета по мебели, свету и отделочным материалам. Я обычно ориентируюсь по кухне. Покупка кухонного гарнитура и обеденной группы - одна из самых затратных статей расходов. И по тому, сколько средств заказчик готов выделить на покупку мебели, можно понять, какой примерно бюджет он готов выделить на весь объект. Если говорить о цифрах, работа дизайнера стоит, в среднем по Иркутску, тысячу восемьсот рублей за кв.м. Если площадь жилья большая, то цена за метр квадратный может уменьшаться. Иногда общий бюджет ремонта, включая покупку мебели, света, декора, сопоставим со стоимостью жилья.

Бывает, что клиент говорит «не хочу» уже на стадии реализации. Но такое случается, когда дизайнер неправильно подходит к формированию бюджета, не согласовав с заказчиком стоимость материала. Закладывает, например, крупноформатный керамогранит, но не предупреждает, что одна такая плита может стоить пятьдесят тысяч рублей, а их нужно пять штук. А заказчик, может, на всю ванную комнату хотел не больше ста тысяч потратить.

– Можно снизить стоимость и разработки самого дизайн-проекта, убрав из него какие-то трудоемкие процессы, например, высокореалистичную визуализацию, – говорит Елена Кожевникова, руководитель дизайн-студии. – Работа с объемом ведется, только в более простых формах. Дизайнер рассчитывает, какие материалы будут использоваться, готовит документацию. Но ее состав сокращается. Не составляется, к примеру, общая сводная ведомость, которая крайне необходима при реализации высокобюджетного проекта, но в принципе не нужна заказчику с квартирой 40-50 «квадратов».

– На этапе реализации, когда у заказчика не стоит в приоритете бренд и европейское производство, сэкономить можно также, приобретая мебель на заказ у российских и иркутских партнеров, которые могут по эскизам дизайнера изготовить очень даже интересную и индивидуальную мебель. Стоить она будет дешевле, – продолжает Евгения Черепова-Юшкова. – Можно, когда бюджет совсем небольшой, работать с такими производителями как Икея и недорогими отделочными материалами. Но всегда в таких случаях стараемся внести авторскую изюминку, которая сделает проект индивидуальным, необычным, стильным, запоминающимся. Какую-то деталь в интерьер всегда вносим. Это могут быть, допустим, дорогие обои как акцент, выделить одну стенку! Нам понадобится один рулон, но при этом он будет стоить 10 000! Или дорогая краска Benjamin Moore или LITTLE GREENE, за счет которой мы "вытянем" проект и уложимся в бюджет и при этом получим интересный авторский интерьер.

– На чем не стоить экономить, так это на авторском надзоре. В него входит, например, комплектация. Дизайнер посчитает, сколько нужно рулонов обоев, сколько лепного декора, проконтролирует, чтобы все вовремя было заказано. А в самый ответственный момент приедет на стройку. Например, когда начинают работу электрики, я прошу, чтобы они сначала сделали разметку на стенах согласно проекту. Я сверяю все это и при необходимости вношу правки. Также приезжаю проверить установку сантехники или раскладку плитки, потому что всякое бывает – есть и такие строители, которые мозаику могут наклеить сеткой наружу. Но качество именно строительных и отделочных работ я не проверяю – для этого есть прораб. Моя работа – сделать так, чтобы все было продумано до мелочей. Например, при проектировании гардеробной мы с заказчиками проговариваем все до мелочей: сколько у них длинной одежды, сколько отсеков нужно с полками и для чего, сколько понадобится выдвижных ящиков, не забываем и про хранение часов, галстуков и сумок. Если заказчик далеко, авторский надзор можно вести удаленно. У меня есть клиенты, которые живут в других городах и странах, а недвижимость у них находится в Иркутске. Такое ведение проекта называется «под ключ»! Общение происходит по телефону и через мессенджер. Они приезжают уже в готовые дома и квартиры, которые укомплектованы абсолютно всем, вплоть до тапочек.

Другие цитаты участников мероприятия – читайте в продолжении материала в нашем сюжете, посвященном «Свой дом EXPO».

Первая выставка «Свой дом EXPO» прошла 14 и 15 сентября 2019 года в пригороде Иркутска на территории коттеджного поселка «Патроны-Парк». Цель выставки - определить тренды загородного домостроения, показать гостям выставки современные идеи в архитектуре, дизайне интерьера, техническом оснащении и образа жизни за городом. На выставке были представлены работы архитекторов и дизайнеров из Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ, Токио, Москвы, Санкт-Петербурга. Мероприятие посетили более 1300 человек, из них 888 проголосовали за лучшую архитектуру и дизайн интерьера. Победителями первой выставки в области архитектуры стала работа Анны Ушаровой, «Дом среди сосен» (№ 17 ), в области дизайна интерьера наибольшее количество голосов набрала работа Елены Валовой, «Интерьер с характером» (№ 22).