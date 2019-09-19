Только 2,5% работодателей готовы рассматривать соискателей старше 55 лет

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру (входит в экосистему Сбербанка) проанализировал сферы деятельности компаний, которые чаще всего готовы рассматривать кандидатов старше 55 лет.
«Отраслевой» анализ проводился на основании данных, полученных в личном кабинете работодателя на сервисе Работа.ру. Представителям компаний было предложено отметить готовность рассматривать соответствующих кандидатов для увеличения целевых откликов соискателей на вакансии. Исследование показало, что только 2,5% работодателей, которые сейчас находятся в активном поиске персонала, готовы рассматривать потенциальных сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов.
На первом месте по готовности принять на работу таких кандидатов оказались работодатели из сфер производства и агропромышленности. 16,3% компаний отметили, что рассматривают на свои вакансии предпенсионеров и пенсионеров. Второе место заняла сфера ритейла. 14,7% торговых компаний готовы привлекать на работу кандидатов в возрасте старше 55 лет. Почти одинаковое количество компаний из ресторанной и транспортной сфер рассматривают соискателей предпенсионного и пенсионного возрастов — 10,7% и 10% соответственно. В строительстве и ЖКХ будет радо таким кандидатам 8,1% компаний.
Меньше всего рассматривают возможность найма предпенсионеров и пенсионеров в сфере страхования (0,3% компаний), СМИ, издательской деятельности и консалтинга (0,4%). Полный перечень сфер бизнеса, где готовы видеть сотрудников в возрасте старше 55 лет, представлен в таблице ниже.
|
Сфера деятельности
|
Доля компаний, рассматривающих кандидатов старше 55 лет
|
Производство/Агропром
|
16,3%
|
Торговля
|
14,7%
|
Рестораны/Питание
|
10,7%
|
Транспорт/Автобизнес/Автосервис
|
10,0%
|
Строительство/ЖКХ/Эксплуатация
|
8,1%
|
HR/Кадры/Подбор персонала
|
7,4%
|
Логистика/Склад/ВЭД
|
5,1%
|
Бытовые услуги/Обслуживание оборудования
|
4,1%
|
Медицина/Фармация/Ветеринария
|
4,1%
|
Охрана/Безопасность
|
2,7%
|
Образование/Наука
|
2,3%
|
IT/Интернет/Телеком
|
2,1%
|
Красота/Фитнес/Спорт
|
1,9%
|
Недвижимость/Риелторские услуги
|
1,9%
|
Туризм/Гостиницы
|
1,6%
|
Юриспруденция
|
1,3%
|
Культура/Искусство/Развлечения
|
1,1%
|
Маркетинг/Реклама/PR
|
1,0%
|
Банки/Инвестиции/Ценные бумаги
|
0,9%
|
Дизайн/Полиграфия
|
0,9%
|
Госслужба/Некоммерческие организации
|
0,7%
|
Консалтинг/Тренинги
|
0,4%
|
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СМИ/Издательства
|
0,4%
|
Страхование
|
0,3%
Ранее исследование проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) показало, что примерно половина граждан, работавших в момент достижения «дореформенного» пенсионного возраста, продолжают трудиться и через пять лет. Среди женщин-пенсионеров — таких 70%. К 63 годам эта доля сокращается до 47%. У мужчин, согласно исследованию, трудоспособность снижается быстрее: к 65 годам работало всего 43% от работавших в возрасте 60 лет. К 75 годам на работе оставалось всего 2% и мужчин, и женщин, работавших к моменту выхода на пенсию.