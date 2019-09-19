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Только 2,5% работодателей готовы рассматривать соискателей старше 55 лет

19 сентября 2019

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру (входит в экосистему Сбербанка) проанализировал сферы деятельности компаний, которые чаще всего готовы рассматривать кандидатов старше 55 лет.

«Отраслевой» анализ проводился на основании данных, полученных в личном кабинете работодателя на сервисе Работа.ру. Представителям компаний было предложено отметить готовность рассматривать соответствующих кандидатов для увеличения целевых откликов соискателей на вакансии. Исследование показало, что только 2,5% работодателей, которые сейчас находятся в активном поиске персонала, готовы рассматривать потенциальных сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов. 

На первом месте по готовности принять на работу таких кандидатов оказались работодатели из сфер производства и агропромышленности. 16,3% компаний отметили, что рассматривают на свои вакансии предпенсионеров и пенсионеров. Второе место заняла сфера ритейла. 14,7% торговых компаний готовы привлекать на работу кандидатов в возрасте старше 55 лет. Почти одинаковое количество компаний из ресторанной и транспортной сфер рассматривают соискателей предпенсионного и пенсионного возрастов — 10,7% и 10% соответственно. В строительстве и ЖКХ будет радо таким кандидатам 8,1% компаний.

Меньше всего рассматривают возможность найма предпенсионеров и пенсионеров в сфере страхования (0,3% компаний), СМИ, издательской деятельности и консалтинга (0,4%). Полный перечень сфер бизнеса, где готовы видеть сотрудников в возрасте старше 55 лет, представлен в таблице ниже.

 

 

Сфера деятельности

Доля компаний, рассматривающих кандидатов старше 55 лет

Производство/Агропром

16,3%

Торговля

14,7%

Рестораны/Питание

10,7%

Транспорт/Автобизнес/Автосервис

10,0%

Строительство/ЖКХ/Эксплуатация

8,1%

HR/Кадры/Подбор персонала

7,4%

Логистика/Склад/ВЭД

5,1%

Бытовые услуги/Обслуживание оборудования

4,1%

Медицина/Фармация/Ветеринария

4,1%

Охрана/Безопасность

2,7%

Образование/Наука

2,3%

IT/Интернет/Телеком

2,1%

Красота/Фитнес/Спорт

1,9%

Недвижимость/Риелторские услуги

1,9%

Туризм/Гостиницы

1,6%

Юриспруденция

1,3%

Культура/Искусство/Развлечения

1,1%

Маркетинг/Реклама/PR

1,0%

Банки/Инвестиции/Ценные бумаги

0,9%

Дизайн/Полиграфия

0,9%

Госслужба/Некоммерческие организации

0,7%

Консалтинг/Тренинги

0,4%

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СМИ/Издательства

0,4%

Страхование

0,3%

Ранее исследование проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) показало, что примерно половина граждан, работавших в момент достижения «дореформенного» пенсионного возраста, продолжают трудиться и через пять лет. Среди женщин-пенсионеров — таких 70%. К 63 годам эта доля сокращается до 47%. У мужчин, согласно исследованию, трудоспособность снижается быстрее: к 65 годам работало всего 43% от работавших в возрасте 60 лет. К 75 годам на работе оставалось всего 2% и мужчин, и женщин, работавших к моменту выхода на пенсию.


/ СИА /
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