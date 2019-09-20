Солид Банк и Корпорация развития Дальнего Востока подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках проходившего во Владивостоке ВЭФ 2019 Солид Банк и Корпорация развития Дальнего Востока подписали соглашение о сотрудничестве в части финансирования проектов резидентов ТОР и свободного порта Владивосток.



Дальний Восток – регион с колоссальным потенциалом. Развитие данной территории является стратегически важной задачей государства, поэтому ключевые национальные проекты, такие как, например, ТОРы и свободный порт Владивосток, базируются именно здесь.

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) являясь управляющей компанией, курирует реализацию важнейших проектов на территории, оказывая всестороннюю поддержку инвесторам и предпринимателям. Именно с целью предоставления финансирования перспективным проектам КРДВ и Солид Банк подписали соглашение.

«Конечно, подобных соглашений в рамках ВЭФ было подписано несколько, с разными банками, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Но преимущества Солид Банка – в его региональности: головной офис и аппарат управления нашего банка базируется во Владивостоке. Это, безусловно, важно, поскольку скорость принятия решений, даже на самом высшем уровне, у нас гораздо быстрее, чем у федеральных банков. Если дело касается каких-то типовых, стандартных сделок, то тут все банки примерно одинаково отрабатывают, но в случае с резидентами свободного порта Владивосток, ТОРами, есть свои нюансы. Мы готовы к ним, всегда рассматриваем каждого клиента индивидуально. У нас большие планы в контексте данного соглашения с КРДВ, надеемся наше партнерство будет долгосрочным и продуктивным».