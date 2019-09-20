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Росреестр: средний срок оформления недвижимости в Иркутской области – 2 дня

20 сентября 2019

С января по август Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало свыше 430,5 тысячи прав, ограничений и обременений объектов недвижимости. В том числе за указанный период более 26 тысячи прав было оформлено по заявлениям о проведении единой процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, сообщает пресс-служба Росреестра.

Средний фактический срок оформления недвижимости составил два дня. Это более чем в три раза меньше установленного законом срока. По документам, поданным в офисах многофункционального центра, средний срок регистрации прав составил четыре дня, что практически в два раза меньше срока, установленного законом.

Подать документы на кадастровый учет, регистрацию прав, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости жители Иркутской области могут в любом офисе многофункционального центра. Также обратиться за услугами Росреестра можно через официальный сайт ведомства. При этом государственная пошлина за регистрацию прав для граждан уменьшится на 30%, а срок процедуры сократится до одного дня.


/ СИА /
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