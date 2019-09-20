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21 сентября в Иркутске пройдет ипотечная ярмарка

20 сентября 2019

21 сентября в Иркутске состоится Ипотечная ярмарка. Ведущие специалисты Байкальского банка ПАО Сбербанк расскажут о последних решениях банка, касающихся жилищного кредитования.

Жителям Иркутской области сегодня доступна ипотека со сниженной ставкой, такое решение Сбербанк принял еще 6 августа, 12 августа Сбербанк также сообщал о снижении ставки в Рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми».

Граждане, сейчас приобретающие недвижимость и те, кто только планирует совершить такую покупку, либо начать строительство собственного дома, на ипотечной ярмарке смогут также пообщаться с партнерами Сбербанка   -    20 компаний – застройщиков будут презентовать свои предложения по решению жилищного вопроса.

Гости мероприятия   получат возможность в одном месте:

  • подать заявку на ипотечный кредит;
  • узнать о новых возможностях оформления ипотеки с господдержкой;
  • узнать о современных онлайн-сервисах, помогающих быстро зарегистрировать право собственности;
  • узнать о способах безопасного   расчета по сделкам купли-продажи за собственные средства.

В программе ярмарки также запланирована развлекательная аква-грим площадка для детей.  

Мероприятие состоится 21 сентября в офисе Сбербанка по адресу : г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная,10  (с 10.00 до  16.00 часов).  


/ СИА /
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