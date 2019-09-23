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В Иркутской области утверждены Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории

23 сентября 2019

В Иркутской области утверждены Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ). Документ устанавливает принципы, направления, экологические и иные требования к организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, расположенной в Иркутской области.

Основной целью Правил является соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду. Приоритет отдается экологическому виду туризма и локализации туристского потока в туристско-рекреационных зонах с установлением видов туристской деятельности для каждой зоны. Также предусматривается формирование реестров региональных туристских маршрутов, экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, осуществляющих деятельность в ЦЭЗ БПТ.

В центральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области выделяется 11 мест, на которых возможно создание туристско-рекреационных зон. Для каждой из них определены тип, туристская специализация, потенциал размещения туристов и отдыхающих, рекреационная нагрузка, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Для уменьшения существующего негативного воздействия на природные комплексы, уменьшения площадей антропогенного воздействия в рекомендуемых к созданию туристско-рекреационных зонах планируется формирование благоприятных условий для развития туристской деятельности.

Кроме того, Правилами предусмотрено внедрение системы природоохранных паспортов участников туристской деятельности, проведение анализа и мониторинга туристской деятельности, создание интерактивного приложения с подробной информацией о туристско-рекреационных зонах, маршрутах, объектах туристской инфраструктуры, а также существующих правовых режимах и ограничениях.

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- Опыта разработки и принятия подобного нормативного правового акта ранее не было, поэтому работа над этим документом шла более полутора лет. В основу Правил легла научно-исследовательская работа «Расчет норм рекреационной нагрузки для организованного и неорганизованного отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской области», которую в 2017-2018 годах провел Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской Академии наук. Так как, в соответствии с законодательством, документ должен быть принят на всей территории центральной экологической цоны, был сформирован  единообразный подход к разработке Правил и согласована единая их структура с министерством туризма Республики Бурятия. Несмотря на то, что Правила содержат в себе отсылочные нормы на действующее законодательство, этот документ является основой для регулирования и организации туризма на Байкале. И сейчас самая главная наша задача - запустить все механизмы, определённые Правилами, - рассказала Екатерина Сливина, руководитель регионального агентства по туризму.


/ СИА /
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