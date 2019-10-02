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Пострадавшие от наводнения предпочитают самостоятельно ремонтировать свои дома

2 октября 2019

Представители Службы заказчика Иркутской области по графику совершают объезд пострадавших от паводка территорий региона для сбора от граждан заявлений на проведение капремонта и оплату выполненных работ. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина.

Министр напомнила, что от граждан первоначально поступило 1976 заявлений на проведение капитального ремонта в пострадавших домах. Сейчас муниципалитеты завершают повторное обследование домов: из 1476 домов по 1023 решение местными властями следующие: 689 – под снос, 193 – проведение капитального ремонта.  

- Большинство граждан по-прежнему выбирают вариант – самостоятельно проводить капремонт. Об этом они должны написать соответствующее заявление,- пояснила Светлана Свиркина.

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На сегодняшний день жителям перечислено почти 25 млн рублей за проведение капитального ремонта, это 164 свидетельства, более 100 подготовлены к оплате – средства будут переведены в ближайшее время. Для того чтобы жителям упростить процедуру, специалисты Службы заказчика – оператора проводимых работ – посещают все затопленные территории. Они уже побывали в части населенных пунктов Тайшетского, Тулунского и Чунского районов, где от жителей принимали заявления на оплату и выдавали свидетельства. В течение октября эта работа будет продолжена.

- Часто сталкиваемся с тем, что не достает того или иного документа, что приводит к задержке выплат. Поэтому специалисты Службы буквально в ручном режиме в каждой территории будут оказывать эту помощь пострадавшим гражданам, - подчеркнула Светлана Свиркина.

 

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области


/ СИА /
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