Freedom Holding Corp. стал первой российской инвестиционной компанией, прошедшей листинг на NASDAQ

Инвестиционный холдинг, оказывающий финансовые услуги в странах Восточной Европы и Центральной Азии, объявил об одобрении заявки на листинг на NASDAQ Capital Market. Начало торгов запланировано на 15 октября, акции будут торговаться под тикером FRHC.

Компания присоединилась к списку крупнейших российских брендов, торгуемых на главной технологической площадке мира. После продолжительной процедуры проверки бизнеса группы компаний Freedom Finance американская биржа NASDAQ приняла решение о листинге. До этого акции компании торговались на OTCQX: по итогам 2018 года FRHC вошла в список 50 лучших компаний площадки.

«Мы рады сообщить, что успешно прошли листинг на NASDAQ. Мы – первая российская инвестиционная компания, которая смогла добиться листинга на этой площадке. Это результат нашей продолжительной кропотливой работы, а также еще один шаг в реализации бизнес-плана на ближайшие годы. Мы уверены, что листинг позволит нам вести коммуникацию с более широкой аудиторией и установить стратегические отношения с инвесторами и другими участниками финансового рынка. Вместе мы сможем достичь эффективного взаимодействия как на локальном рынке, так и на международных», – прокомментировал Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp.

Пресс-конференция для представителей СМИ состоится 14 октября 2019 года в Нью-Йорке, в отеле InterContinental New York Barclay по адресу 111 East 48th Street, Мидтаун-Ист. Начало в 8.00 по времени Нью-Йорка или в 15.00 по Москве. Для журналистов за пределами США будет организован телемост, для подключения к нему необходимо обратиться в пресс-службу ИК «Фридом Финанс».

До сегодняшнего момента на ведущей американской площадке торговалось всего 6 крупнейших российских эмитентов. С мая текущего года это первое размещение российской компании на NASDAQ. Кроме того, это первый в истории случай, когда листинг на NASDAQ получила именно российская инвестиционная (брокерская) компания.

Правила листинга на NASDAQ – одни из самых жестких среди мировых фондовых площадок. Биржа предъявляет высокие требования к отчетности, финансовым результатам и ликвидности, корпоративному управлению и прозрачности бизнеса.

Справочная информация:

Freedom Holding Corp. – международный финансовый холдинг, зарегистрированный в Неваде, США. Freedom Holding Corp. на сегодня включает в себя: российского брокера и банк «Фридом Финанс», казахстанского брокера АО «Фридом Финанс», украинскую компанию ООО «Фридом Финанс Украина», Freedom Finance Cyprus Limited, Freedom Finance Germany TT GmbH., ООО «Фридом Финанс» (Узбекистан). Капитализация по состоянию на конец сентября составляет порядка $700 млн, cобственный капитал группы превышает $125 млн, активы — $429 млн, а клиентские активы — $1,3 млрд. Общее число клиентских счетов – свыше 121 тыс. Холдинг представлен 78 офисами в государствах присутствия.

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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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