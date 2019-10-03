Банк "Солидарность" предупреждает: участились случаи мошенничества с банковскими картами

Банк "Солидарность" обращает внимание, что участились случаи мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники используют программы для подмены исходящего телефонного номера и осуществляют звонки с целью выявления персональных данных. Иногда для этого используется многоканальный банковский номер 8 800 700 92 20.

"Для проверки, что вы разговариваете именно с работниками банка, необходимо узнать фамилию, имя и отчество сотрудника и осуществить обратный звонок на номер 8 800 700 92 20, - говорится в официальном сообщении на сайте банка, - В этом случае вы гарантировано свяжетесь с сотрудником банка".

Банк предупреждает, что нельзя никогда сообщать: