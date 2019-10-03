Берегоукрепление на реках Ия, Уда, Бирюса, Ока вошло в госпрограмму по защите населения Иркутской области от последствий паводка

На совещании по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области, которое провел в Тулуне первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, был рассмотрен ход строительства сооружений инженерной защиты и выполнение аварийно-восстановительных работ в зоне паводка на берегах рек вблизи пострадавших населенных пунктов в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском, Чунском и Зиминском районах.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков сообщил, что по результатам комиссионного обследования русел рек был сформирован перечень мероприятий по защите населения Иркутской области. Они включены в разделы Программы по восстановлению жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации.

Этой подпрограммой предусмотрено строительство 13 сооружений инженерной защиты, капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений – дамб, расчистка русел рек, аварийно-восстановительные мероприятия для ликвидации последствий ЧС.

По сообщению министра, на водных объектах в районах паводка ведутся аварийно-восстановительные работы. Программой предусмотрено проведение берегоукрепления некапитального характера опасных участков русел рек Ия, Уда, Бирюса, Ока вблизи населенных пунктов Соляная, Бирюсинск, Гадалей, Владимировка, Одон, Порог, Покровка и других, а также устройство временных дамб в Тулуне и Нижнеудинске. Для этого региональным Правительством органам местного самоуправления предоставлены субсидии в объеме 142 млн рублей.

Подрядные организации – АО «Дорожная служба Иркутской области», ООО «Прогресс», ИП Пушкин – приступили к выполнению аварийно-восстановительных работ.

Руслан Болотов дал поручение региональному министерству природных ресурсов и экологии проработать вопрос использования скальной породы, произведенной при разработке котлованов для возведения жилых домов в микрорайоне Угольщиков, для сооружения гидротехнических сооружений города Тулуна, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.