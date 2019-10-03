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Старший независимый директор Банка ВТБ Ив Тибо Де Сильги стал победителем премии «Репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка»

3 октября 2019

Ив Тибо Де Сильги, независимый член Наблюдательного совета, старший независимый директор, председатель Комитета по аудиту Банка ВТБ (ПАО), стал победителем Всероссийской профессиональной премии «Репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка».

Номинация «Лучший независимый директор финансового рынка» в рамках Всероссийской профессиональной премии «Репутация» учреждена Российским институтом директоров в 2012 году. Кандидаты в этой номинации отбираются Коллегией Национального реестра профессиональных корпоративных директоров, членами которого являются почти 700 человек. Утверждение кандидатуры победителя происходит на заседании экспертного совета премии.

«Кандидатура господина Де Сильги была выбрана с учетом его личного профессионального вклада в качестве независимого директора в работу Наблюдательного совета Банка ВТБ на протяжении нескольких лет и с учетом общего уровня практики корпоративного управления в Банке», — отметил Игорь Беликов, директор Российского института директоров.

Ив Тибо Де Сильги имеет значительный опыт работы в составе исполнительных органов во многих международных компаниях, таких как Louis Vuitton Moet Hennessy SA, VINCI SAS, Sofisport SA, YTSeuropaconsultants, обладает безупречной общепризнанной репутацией и высоким уровнем компетенции в различных отраслях экономики и банковской сфере.


/ СИА /
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