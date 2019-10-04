В Иркутске не хватает преподавателей иностранных языков

Накануне Дня учителя аналитики hh.ru, сервиса по поиску работы и персонала, проанализировали рынок труда в профессиональной сфере «Наука, образование» в Иркутске. С начала года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) количество вакансий уменьшилось на 11%. Падение объясняется необычной динамикой 2018 года: тогда сфера «Наука, образование» показала стремительный рост, сейчас же ситуация стабилизировалась.

Средняя предлагаемая заработная плата в Иркутске в профессиональной сфере «Наука, образование» составляет 32 500 рублей. На сегодняшний день, по данным hh.ru, в регионе открыто больше 150 вакансии в сфере «Наука, образование». Среди них самая высокооплачиваемая – вакансия преподавателя английского языка в Китае с заработной платой от 100 000 до 150 000 руб. Помимо высокого дохода работодатель предлагает бесплатное проживание в однокомнатной квартире с евроремонтом.

«Среди открытых вакансий сегодня больше всего предложений для преподавателей гуманитарных наук. Кроме этого работодатели часто ищут преподавателей иностранных языков, чаще всего речь идет об английском, но есть вакансии и для знатоков китайского и немецкого языков. Кроме этого, достаточно часто в этом году встречались вакансии для учителей математики, химии, физики», - рассказывает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО.