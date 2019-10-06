Сбербанк объявил итоги расследования по утечке данных клиентов, Герман Греф принес извинения

5 октября Сбербанк сообщил итоги внутреннего расследования по выявлению канала утечки данных учетных записей по кредитным картам клиентов, говорится в официальном сообщении банка. Сотрудник банка, который имел доступ к базам, дал признательные показания. Банк принес извинения 200 клиентам, чьи данные оказались в открытом доступе.

В результате внутреннего расследования Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября 2019 года выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях.

Были собраны и задокументированы необходимые улики для доказательства совершенного преступления. Вчера сотрудник дал признательные показания, и в настоящее время представители правоохранительных органов осуществляют с ним процессуальные действия. Угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка, о чем было сообщено в пресс-релизе банка 03.10.2019) отсутствует.

Во всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов банка не было.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания. Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора. Хочу поблагодарить всех наших клиентов за веру в нас и доверие, а также сотрудников Службы безопасности банка, нашего дочернего предприятия "Бизон" и правоохранительных органов за четкую и слаженную работу, которая позволила в течение считанных часов раскрыть преступление».

Напомним, что вечером 2 октября Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка. Банк сообщил, что в настоящий момент производится служебное расследование. Основная версия инцидента – умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети. В Сбербанке заверили, что угрозы несанкционированных клиентами списаний средств с карт нет.

«Коммерсант» предполагал, что речь могла идти об утечке сведений о 60 млн кредитных карт. «Объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам продавца, он реализует данные о более 60 млн кредитных карт».