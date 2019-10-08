Рост ВРП Иркутской области на уровне 8,7% запланирован на 2020-2024 годы - МЭР

Минэкономразвития РФ определило экономические перспективы российских регионов на ближайшие пять лет. По темпам роста Иркутская область обладает второй экономикой среди российских регионов. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020-2022 годы, подготовленного Минэкономразвития РФ и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета.

Как пояснили в министерстве экономического развития Иркутской области, согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Иркутской области на 2020-2024 годы среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) запланирован на уровне 8,7%.

Рост, в первую очередь, обусловлен началом полномасштабной разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области и подключением газодобывающей инфраструктуры к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Ковыктинское месторождение является крупнейшим на Востоке России по запасам газа (категории С1+С2) и относится к категории уникальных: 2,7 трлн куб. м газа и 90,6 млн тонн газового конденсата.

Кроме того, росту объемов промышленного производства будет способствовать реализация инвестиционных проектов, направленных на производство продукции с высокой добавленной стоимостью в области переработки углеводородного сырья, машиностроительного, фармацевтического и металлургического производств, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.