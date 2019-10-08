Прибайкальский и Тункинский нацпарки получат 13,8 млн рублей на создание инфраструктуры в 2019 году

Национальные парки «Тункинский» (Республика Бурятия), «Прибайкальский» (Иркутская область) , «Зюраткуль» и «Таганай» (Челябинская область), «Башкирия» (Республика Башкортостан), «Угра» (Калужская область), «Плещеево озеро» (Ярославская область) и «Русский Север» (Вологодская область) получат средства на создание и реконструкцию туристической инфраструктуры в 2019 году. Об этом сообщил директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Иван Шмаков на совещании, которое состоялось в министерстве 7 октября.

Суммарная стоимость проектов развития инфраструктуры в восьми национальных парках в 2019 году составит 100,14 млн рублей. Планируемый прирост протяженности туристических троп к 2021 году - более 200 км. Финансирование выделяет Минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».

«По объему финансирования в этом году речь идет о сумме около 100 млн рублей. Всего на развитие туристической инфраструктуры в федеральном проекте (на 2019-2024 годы) заложено чуть более 550 млн рублей», - сказал Иван Шмаков.

Среди основных критериев, по которым министерство выбирало перспективные национальные парки: прирост туристического потенциала за последние 5 лет, планируемый прирост турпотока с учетом мероприятий по развитию инфраструктуры, транспортная доступность, наличие условий для обеспечения доступа инвалидов, текущий доход и планируемый прирост дохода от туристических и иных услуг, а также наличие дополнительных источников финансирования.

«Наша главная задача – это 4 млн туристов до 2024 года, необходимо увеличить посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в целом. Есть два условия решения данной задачи: первый подход – мы развиваем все территории, второй подход – мы развиваем те территории, которые обладают достаточным потенциалом и при этом имеют устойчивый туристический поток, и мы просто наращиваем на этих территориях посещаемость», - пояснил Иван Шмаков.

Технология отбора

В Минприроды России поступили заявки от 52 учреждений. По итогам их экспертной оценки составлен рейтинг национальных парков (по сумме баллов).

Категории национальных парков:

Первая: национальные парки с максимальным туристическим потенциалом - более 110 баллов

Вторая: национальные парки с перспективным туристическим потенциалом - от 70 до 110 баллов

Третья:национальные парки с минимальным туристическим потенциалом - менее 70 баллов

В первую категорию не вошла ни одна из представленных регионами заявок. Во вторую категорию Минприроды России определило 17 национальных парков.

Нацпарками с перспективным туристическим потенциалом признаны:

Куршская коса (Калининградская область) – 96 баллов

Зюраткуль (Челябинская область) – 92 балла

Тункинский (Республика Бурятия) – 92 балла

Башкирия (Республика Башкортостан) – 90 баллов

Самарская Лука (Самарская область) – 87 баллов

Угра (Калужская область) – 86 баллов

Прибайкальский (Иркутская область) - 84 балла

Лосиный остров (Московская область) – 83 балла

Плещеево озеро (Ярославская область) – 80 баллов

Мещера (Владимирская область) – 80 баллов

Таганай (Челябинская область) – 77 баллов

Нижняя Кама (Республика Татарстан) – 77 баллов

Хвалынский (Саратовская область) – 75 баллов

Кенозерский (Архангельская область) – 74 балла

Смольный (Республика Мордовия) – 73 балла

Юдыг Ва (Республика Коми) – 72 балла

Смоленское поозерье (Смоленская область) – 71 балл

7 из них уже в 2019 году получат средства из федерального бюджета на создание и реконструкцию туристической инфраструктуры. Еще одну заявку Минприроды выбрало из категории «национальные парки с минимальным туристическим потенциалом» - финансовую поддержку получит вологодский «Русский Север», набравший в итоговом рейтинге 61 балл.

Финансирование нацпарков в 2019 году

«Два национальных парка в Челябинской области и один в Башкортостане мы рассматриваем с точки зрения кластерного подхода. Близкое территориальное расположение может обеспечить дополнительный туристический поток за счет создания общих маршрутов», - отметили в Минприроды России.

Согласно представленным на совещании материалам, суммарная стоимость проекта по развитию инфраструктуры национального парка «Таганай» в 2019 году составит более 22,2 млн рублей. На «Зюраткуль» Минприроды выделило 10 млн рублей, а на «Башкирию» - более 12,5 млн рублей.

Более 31 млн рублей получит калужская «Угра», чуть менее 6 млн рублей – «Плещеево озеро» в Ярославской области. 9,3 млн рублей выделят Республике Бурятия на создание экологических троп в национальном парке «Тункинский». Оставшиеся 9 млн рублей (по 4,5 млн рублей) распределили между национальными парками «Прибайкальский» (Иркутская область) и «Русский Север» (Вологодская область).

Комплексное развитие территорий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает использовать системный подход в проектировании инфраструктуры экотуризма на ООПТ за счет внедрения комплексных решений.

«Важно сформировать стратегию по каждому нацпарку, чтобы определить его ценность и роль в общем экологическом каркасе. Помимо КПЭ (ключевых показателей эффективности - прим.) по увеличению количества посетителей на природных территориях необходимо соблюдать баланс между развитием и сохранением биоразнообразия, а также способствовать формированию сообществ, вовлеченных в развитие экотуризма на природных территориях: бизнеса, региональных органов власти, туроператоров и местных жителей», - отметила заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова.

По ее словам, выбранные в рамках федерального проекта национальные парки станут пилотными площадками для внедрения разработанных АСИ руководств по проектированию объектов инфраструктуры для организации устойчивого развития экологического туризма, а также по обращению с отходами на ООПТ. «Комплексные решения начнут реализовываться на прошедших отбор в Минприроды пилотных территориях уже в этом году», - сообщила Ольга Захарова.