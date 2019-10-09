В 2020 году налог для малого бизнеса может увеличиться на 4,9%

Минэкономразвития предложило в следующем году увеличить налоги для малого бизнеса на 4,9%. В случае утверждения этого проекта единый налог на вмененный доход (ЕНВД) будет самым высоким за последние пять лет.

Минэкономразвития (МЭР) предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года. Все эти режимы используются малым бизнесом. Проект, из которого это следует, появился на портале regulation.gov.ru. Годом ранее рост этих налогов составил лишь 2,5%.

Таким образом, к 2020 году МЭР предлагает установить следующие коэффициенты: для ЕНВД — 2,009; патентов — 1,592; торгового сбора — 1,382. Исходя из этих цифр можно рассчитать, что при прочих равных условиях в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9%. В частности, для ЕНВД это будет самым значительным повышением с 2015 года, тогда этот налог вырос на 7,5%.

Как прогнозирую эксперты, нагрузка на малый бизнес возрастет. Хотя в абсолютном выражении рост налоговой нагрузки не так уж велик, практика показывает, что микробизнес часто страдает и в таком случае. ЕНВД — самый популярный налоговый режим в секторе малого бизнеса. «Очередное повышение выбьет из колеи предпринимателей, во всяком случае какую-то их часть». Условно, если налоговая база составляет 1 млн руб., то на ЕНВД предпринимателю придется платить 157 363 руб. вместо 150 000, на патенте — 62 925 руб. вместо 60 000. Торговый сбор максимальный при отсутствии торгового зала — 85 000 вместо 81 000 руб.