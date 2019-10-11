Поделился машиной – поделись… едой: как в России развивается фудшеринг и для чего он нужен

Ежегодно россияне выбрасывают 17 млн тонн продуктов питания на 1,6 трлн руб. Как можно использовать этот ресурс, принося пользу не только компаниям по вывозу мусора, попробуем разобраться, отмечает Вячеслав Чеглов, профессор кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Как не «мусорить» едой

Работая в сетевом ритейле, всегда испытывал негативные эмоции, когда выбрасывал снятые с прилавков продукты питания. Не секрет: многие производители намеренно указывают на упаковках заниженный срок годности, чтобы подстраховаться, хотя на испытаниях получают более высокие результаты по длительности хранения. Поэтому даже вышедший из сроков годности товар теоретически можно употреблять в пищу. Лишние 1-2 дня, особенно если срок годности – несколько месяцев, могут никак не отразиться на его качестве.

То есть в мусорный бак зачастую уходят вполне съедобные и хорошие продукты. Более того, нередко и с нормальным сроком годности – если это деформированный или с открытой упаковкой товар, то он тоже подлежит утилизации. Переупаковывать пищевые продукты запрещено.

По требованиям СанПиНа к бизнес-процессам компаний, снятый с прилавка товар нельзя продать или отдать кому-то на руки. Его можно только утилизировать: обработать специальным раствором и после этого поместить в мусорные контейнеры. Использовать снятый с продажи продукт не могут даже сотрудники магазина – как правило, сети строго следят за его утилизацией. В том числе из-за опасений, что под видом «плохого» сотрудники могут вынести и хороший товар, который еще может продаваться.

Поэтому система фудшеринга, официальной передачи снятого товара специальным волонтерам для последующей раздачи нуждающимся, могла бы иметь в России хорошие перспективы. Если к ней подключатся крупные торговые сети – это будет успешный социально-экономический проект. Нуждающиеся и бережливые граждане получат продукты питания, а директора магазинов избавятся от необходимости выбрасывать (уничтожать) годный еще товар. То есть процесс снятия с прилавков товара приобретет цивилизованный характер. А торговые компании станут в одночасье благотворителями. И в обороте не потеряют.

Фудшеринг по-русски

На самом деле фудшеринг в нашей стране существует несколько лет и строится по лекалам европейских стран. Это «раздаточные места» (на задних дворах некоторых магазинов, заметьте) и группы в социальных сетях. И там, и там в процессе заняты добровольцы или неравнодушные люди. Но нужно, чтобы и торговые сети приняли в этом деле активное участие. Очень желательно, чтобы законы и нормы позволяли им вести такую деятельность.

Но пока мы видим, что все больше продуктов уходит в мусорный бак. В первую очередь со стороны самих потребителей. И зачастую причина этого – технологии маркетинга, которые используют торговые компании.

Сейчас большинство сетей пытаются увеличить объемы продаж за счет акций, когда два товара продаются по цене одного, или три по цене двух. Привлекают покупателей промо-скидками. И люди берут больше, чем могут потребить. Запасаются впрок. Затем что-то из купленного забывается на антресолях, что то портится со временем в холодильниках…

Стоит полагать, что с развитием системы фудшеринга в нашей стране оборот пищевых продуктов будет более продуктивным.