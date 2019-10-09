Потребление электроэнергии в Иркутской области за январь–сентябрь 2019 года увеличилось на 0,3%

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за сентябрь 2019 года составило 4128,4 млн кВт•ч, что на 0,3% меньше аналогичного показателя 2018 года, таковы оперативные данные Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области».

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за сентябрь 2019 года составила 4797,3 млн кВт•ч, что на 18,7 % больше, чем в сентябре 2018 года. При этом суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за сентябрь снизилась на 23,4 %, составив 550,9 млн кВт•ч, а выработка гидроэлектростанций увеличилась на 27,8 % до 4246,4 млн кВт•ч.

С начала 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 40126,6 млн кВт•ч, что больше объема потребления за январь – сентябрь 2018 года на 0,3 %.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области с начала 2019 года составила 41396 млн кВт•ч, что на 11,2 % больше объема выработки за аналогичный период 2018 года.

В сентябре 2019 года потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы Иркутской области, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За сентябрь 2019 года объем перетока из энергосистемы Иркутской области составил 668,8 млн кВт•ч. В целом с начала 2019 года этот показатель составил 1269,3 млн кВт•ч.