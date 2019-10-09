Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Ростовской области и ООО «Азовский морской терминал»

Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Ростовской области и ООО «Азовский морской терминал». Трехсторонний документ подписали старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов, первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров и генеральный директор ООО «Азовский морской терминал» Юрий Курилов.

В рамках соглашения стороны займутся предоставлением консультационной поддержки в ходе реализации инвестиционного проекта; предоставлением правительству информации, касающейся этапов реализации проекта, а также обеспечением комплексной поддержки со стороны Сбербанка.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«Наше трехстороннее сотрудничество поможет быстро и качественно реализовать значимый для Ростовской области инвестиционный проект, в котором Сбербанк будет обеспечивать комплексную поддержку по предоставляемым продуктам и услугам и осуществлять действия, направленные на повышение эффективности и качества обслуживания».

Кроме того, в рамках соглашения Сбербанк намерен рассмотреть возможность финансирования текущей деятельности и лизинговых сделок, инвестиционного кредитования/проектного финансирования и осуществлять консультирование инвестора по направлениям сотрудничества.