Сбербанк представил специализированный трек на конкурсе управленцев «Лидеры России»

Сбербанк представил специализированный трек в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Наставником победителей трека «Финансы и технологии» станет Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, а также топ-менеджеры банка и компаний, входящих в его экосистему. К участию в треке приглашены также другие компании, которым интересна эта специализация.

Юлия Чупина, старший вице-президент Сбербанка:

«Cбербанк с самого начала сотрудничает с конкурсом ʺЛидеры Россииʺ. У нас 2 тысячи сотрудников принимали участие в первом потоке, 2,5 тысячи — во втором. Наши финалисты работают на самых разных позициях. Мы также с большим удовольствием трудоустраиваем у себя победителей конкурса. И в этом году для нас большая честь попробовать сделать специализированный трек ʺФинансы и технологииʺ. Он отражает ту огромную задачу по цифровизации, которая стоит перед страной и перед нашей отраслью. Мы приглашаем и другие компании, которые захотят присоединиться в качестве партнеров. Надеемся, что этот эксперимент будет удачным. Оценивать участников трека мы будем по нашим корпоративным компетенциям: инновационность и digital-навыки, управление результатом и ответственность, системное мышление и решение проблем, развитие команд и сотрудничество, клиентоцентричность, управление собой. Ждем внешних кандидатов, но также создаем возможности социального лифта для руководителей Сбербанка».

Всего в рамках конкурса запущено три отдельные специализации. Победителями в каждой из специализаций станут от 10 до 30 участников.

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»:

«В этом году мы запускаем три специализации: здравоохранение, наука, финансы и технологии. Во-первых, это эксперимент — мы реализуем новый подход, который должны принять как управленцы, так и заказчики из министерств и корпораций, которые будут приглашать лучших участников к себе на работу. Во-вторых, мы смотрели как на то, насколько значимы для страны эти сферы, так и на активную позицию наставника, заказчика трека, его понимание, как оценивать профессиональные и управленческие навыки, его готовность предлагать победителям конкретные управленческие позиции».

4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019–2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.