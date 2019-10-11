Полцарства за карат: бриллианты и цветные драгоценные камни выросли в цене более чем на 110% за 10 лет

В международной консалтинговой компании Knight Frank проанализировали состав инвестиционного портфеля российских ультрахайнетов и выяснили, что наибольшая доля их вложений приходится на облигации – 27%, валюту – 26% и недвижимость – 20%. Предметам роскоши, к которым относятся раритетные автомобили, произведения искусства и драгоценные камни, отводятся 3% в портфеле российского мультимиллионера – на уровне среднего мирового показателя (4%). Согласно Индексу инвестиций в предметы роскоши (KFLII[1]), благодаря высокому спросу бриллианты выросли в цене на 113% за последние 10 лет, а драгоценные камни – на 112%.

Всплеск интереса к цветным драгоценным камням вызван отчасти роскошью ювелирного гардероба британской королевской семьи: стоит вспомнить хотя бы знаменитое обручальное кольцо с темно-синим сапфиром Кейт Миддлтон, аквамариновое кольцо Меган Маркл или кольцо с коралловым сапфиром падпараджа и тиару-кокошник с изумрудами принцессы Евгении. Каждое украшение вызвало появление многочисленных копий, а тысячи ценителей ювелирного мастерства в своих коллекциях решили выйти за рамки традиционных бриллиантов.

Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank, объясняет: «Популярность цветных драгоценных камней обусловлена двумя ключевыми причинами. Во-первых, благодаря качественной рекламе значительно увеличился уровень осведомленности публики о них, а маркетинг на «цветном» ювелирном рынке позволяет создавать уникальные линии продуктов с высокой прибыльностью. Во-вторых, прозрачность отрасли повышает доверие покупателей ввиду широкого распространения сертификации и проведения геммологичесой экспертизы».

Одновременно с увеличением мирового спроса на цветные драгоценные камни, растут и их цены, например, за последнее десятилетие рынок рубинов испытал один из самых резких ценовых скачков в истории. В 2016 году был достигнут рекорд за карат – $1,2 млн, а в 2015 году был продан самый дорогой в мире рубин – 25,59-каратный Sunrise Ruby, ушедший с аукциона за $30 млн.

Шон Гилбертсон, генеральный директор Gemfields[2]: «На рынке происходит значительное смещение интереса в сторону цветных драгоценных камней, активный спрос на них приводит к двузначным темпам роста продаж во многих странах. За последнее десятилетие мировые цены за карат изумруда или рубина превысили стоимость карата бесцветных бриллиантов. Я не сомневаюсь, что в скором времени сапфиры также обгонят бриллианты в цене».

За последние несколько лет цветные драгоценные камни не раз били рекорды по аукционной цене за карат. Абсолютный лидер – 15,04-каратный рубин Crimson Flame, проданный на аукционе Christie`s в 2015 году за $18 млн, – стоил своему владельцу $1,2 млн за карат. В 2017 году изумруд Rockefeller весом 18,04 карата был продан на том же аукционе по цене $5,5 млн ($305 516/карат). Рекорд цены среди сапфиров – $242 145/карат – установил 27,68-каратный Jewel of Kashmir, проданный на аукционе Sotheby’s в 2015 году за $6,7 млн. Для сравнения, среди бесцветных бриллиантов лидером является Archduke Joseph (76,02 карата), проданный на аукционе Christie`s в 2012 году за $21,5 млн ($282 485/карат).

Йосина фон дем Буссе-Кессель, директор по продажам Fabergé, отмечает: «Наилучшую динамику спроса демонстрируют ювелирные изделия с цветными камнями под заказ, а также базовые модели для повседневного ношения. Большую роль в популяризации камней играет и географический фактор. Здесь речь идет не только о месте их добычи, но и стране доставки. Например, мы наблюдаем возросший интерес к рубинам со стороны Азии, где красный цвет символизирует удачу и богатство. В свою очередь, открытие новых месторождений драгоценных камней в Мозамбике и Замбии способствует их стабильному предложению на рынке».

Жан Гика, глава ювелирного подразделения аукционного дома Bonhams: «В отличие от бриллиантов, где решающим критерием является чистота, для цветных драгоценных камней главное – насыщенность, а вкрапления и примеси лишь добавляют им ценности и уникальности, что бесспорно притягивает. Потенциальные покупатели хотят расширить свои коллекции, не ограничиваясь только бриллиантами. Они стремятся найти лучшие экземпляры редких видов камней, например, кашмирские сапфиры, бирманские рубины или безмасляные изумруды, подобных которым могут больше никогда не найти».

[1 Индекс инвестиций в предметы роскоши KFLII, рассчитываемый компанией Knight Frank, отслеживает динамику инвестиций ультрахайнетов (людей с состоянием от $30 млн) по 10 видам люксовых товаров: антикварная мебель, часы, цветные бриллианты, драгоценности, почтовые марки, объекты искусства, монеты, вино, классические автомобили, коллекционный виски.

[2] Gemfields Group Ltd специализируется на добыче, обработке и продаже цветных камней, в частности изумрудов и рубинов.