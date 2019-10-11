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Землетрясение магнитудой в 3,7 балла произошло 10 октября в Иркутске

11 октября 2019

Землетрясение произошло в акватории озера Байкал, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В 12:11 зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 15 км от населенного пункта Большое Голоустное Иркутского района. Магнитуда - 3,7, энергетический класс - 11,6. Разрушений, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Подземные толчки ощутили жители соседней с Иркутской областью Бурятии. В соцсетях люди оставляют комментарии о том, что землетрясение ощущалось в центре Улан-Удэ. По данным ГУ МЧС по Бурятии, в республике разрушений нет, объекты энергетики, ЖКХ функционируют в штатном режиме.


/ СИА /
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