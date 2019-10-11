В Красноярске состоится XVIII Форум предпринимательства Сибири

Мероприятие пройдет с 17-19 октября 2019 г. в Красноярске. Гостей ждет обширная программа: более трех десятков полезных мероприятий, встречи с ведущими бизнес-тренерами России и мира, а также лучшие предложения в сфере деловых услуг, коммерческой недвижимости и кредитования.

На время форума запланировано свыше 50 различных семинаров, бизнес-тренингов, конференций для представителей бизнеса, работников из сферы маркетинга и рекламы, HR-специалистов, SMM-специалистов.также, на форуме, на котором выступят 20 ведущих российских экспертов-практиков: от бизнес-терапевтов, коучей и маркетологов до руководителей международных компаний. Пройдут полезные семинары по вопросам экспорта, участия в закупках крупнейших компаний и корпораций.

Более 15 банков готовят выгодные предложения для предпринимателей и горожан. Специалисты подберут кредитные продукты для создания и развития бизнеса, покупки, строительства или ремонта недвижимости. Также предпринимателям будет представлен большой спектр рекламных и маркетинговых услуг: онлайн-касса, решения в области наружной рекламы и дизайна. Состоится масштабная презентация новинок в сфере промопродукции и бизнес-подарков. Для посетителей будут работать консультационные площадки специалистов из структур поддержки малого и среднего предпринимательства.