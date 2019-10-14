Лучшие студенты Иркутского аграрного университета получат именные стипендии от Россельхозбанка

11 октября в рамках 21-й аграрной выставки «Золотая осень» Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов объявил о запуске стипендиальной программы для студентов 54 вузов на 2019/2020 учебный год.

Собственная стипендиальная программа Россельхозбанка распространяется на вузы, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ. Претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут 300 студентов, отличающиеся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом служит участие в олимпиадах.

«В человеческий капитал надо инвестировать в первую очередь. Сегодня Банк дает старт стипендиальной программе, чтобы помочь профессиональной реализации студентов. Мы рассчитываем услышать об их успехах и ожидаем увидеть наших стипендиатов в числе ведущих отраслевых аналитиков и бизнесменов. Нам важно, чтобы талантливая и трудолюбивая молодежь, которая видит себя в агросекторе, не сворачивала с выбранного пути», – сказал Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

Глава Россельхозбанка подчеркнул, что достижение национальных целей, в том числе превращение России в одного из лидеров международного рынка продукции агропромышленного комплекса, неразрывно связано с развитием человеческого капитала.

«Целью Программы является повышение роли высшего профессионального образования в социально-экономическом развитии области, в подготовке высококвалифицированных специалистов по специальностям, наиболее важным для аграрного сектора экономики. Стипендиальная программа Россельхозбанка даст возможность студентам проявить свои знания, умения и профессиональный потенциал», - отметила директор Иркутского регионального филиала Наталья Баркова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.