Правительство поддержало отмену банковского "роуминга"

Правительство одобрило законопроект об отмене комиссий за переводы денег между клиентами одного банка в разные регионы или «банковский "роуминг». Глава Сбербанка Герман Греф уже пообещал отменить "роуминг" в 2020 году.

Как пишет «Российская газета», идея запретить установку комиссий за денежные переводы в разные регионы внутри одного банка появилась в январе 2019 года - ее предложили правительству Банк России, минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). При этом проведенный ведомствами анализ рынка онлайн-переводов граждан тогда показал, что доля Сбербанка на нем - около 94 процентов.

Весной ФАС приступил к подготовке законопроекта. В итоге изменения планируется внести в Закон "О банках и банковской деятельности", дополнив его пунктом о том, что величина комиссии банка не может быть обусловлена открытием счетов в его разных подразделениях.

Недавно банковский "роуминг" раскритиковал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По словам премьера, банки часто пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые, в сою очередь, не влекут никакой нагрузки. «Эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», - скаал Медведев.

После этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк готовится отменить комиссию за межрегиональные переводы (один процент при оформлении на сайте, в приложении или банкомате, 1,5 процента при оформлении в офисе) в 2020 году. По его словам, "в один день этого сделать нельзя", а в 2020 году банк будет менять систему монетизации переводов, что позволит убрать указанные комиссии.