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В Иркутске закончились мероприятия по подключению к цифровому телевидению

14 октября 2019

В рамках реализации федерального проекта перехода с аналогового телевещания на цифровое в Иркутске с начала мая текущего года около 50 волонтеров выполнили 1290 подключений цифрового телевидения для лиц пенсионного возраста. Об этом сообщили в отделе по молодежной политике администрации Иркутска.

– К волонтерской работе были привлечены представители экологических отрядов мэра, юнармейцы, студенты высших и средне специальных учебных заведений. Для сбора заявок работал телефон «горячей линии». На сегодня все заявки выполнены. Помимо фактического подключения волонтеры оказывали консультативную помощь , – уточнил начальник отдела Илья Сергеев.


/ СИА /
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