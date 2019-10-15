В России хотят ввести единую платежку по ЖКУ

Правительство обещает принять закон после его качественной доработки. Если законопроект примут, то россиянам станет проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги. Помимо этого, нововведение облегчает работу кабмина, теперь он легко сможет проследить рост тарифов, об этом сообщают «Известия».

Проект был внесен еще в июне этого года депутатами во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными.

Также авторы законопроекта выступили за централизацию подсчетов в регионах. Таким образом они планируют создать единую систему выставления платежей вместо существующей схемы, когда квитанции за ЖКУ могут присылать жильцам УК, сами поставщики ресурсов, банки или так называемые специальные операторы расчетов.