Мутко пообещал к 2020 году построить в пострадавшем от паводков Нижнеудинске ледовую арену

Правительство РФ внесло в план восстановления пострадавших от паводков населенных пунктов Иркутской области проект по строительству в 2020 году ледовой арены в городе Нижнеудинск. Об этом сообщает ТАСС

Во время визита Мутко в Тулун к нему обратились жители Нижнеудинска с просьбой построить ледовую арену в городе.

"В районе 100 млн рублей стоит такая арена с двумя раздевалками. Мы включим в план и в Нижнеудинске построим такую. В 2019 мы не успеем - нам нужна проектно-сметная документация, а в 2020 году возможно", - сказал Мутко.

Ранее вице-премьер заявлял, что "Газпром" построит многофункциональный комплекс с ледовой ареной в Тулуне - одном из двух городов региона, которые сильнее всего пострадали от паводков. Также в этих городах появятся новые лыжные базы.