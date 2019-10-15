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Границы национального парка «Прибайкальский» в ближайшее время расширится на 15 тысяч гектаров

15 октября 2019

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15 октября, на пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре "АиФ в ВС" директор ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Умар Рамазанов анонсировал увеличение границ нацпарка "Прибайкальский".

По словам директора заповедной территории, в границы национального парка будут включены следующие территории: около 9 тысяч га на севере Ольхона (по преимуществу скалы и степи), около 3 тысяч га в Иркутском районе (Дабатская дача) и такой же по площади участок в Шелеховском районе. Ранее границы нацпарка никогда не расширялись.

- Процедуры исключения каких-либо участков из границ особо-охраняемых природных территорий федерального значения сегодня не существует. Если только законодатель изменит некоторые нормативно-правовые акты, то исключение станет возможным, - сказал Умар Рамазанов.


/ СИА /
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