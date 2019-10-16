«Банковский роуминг» отменят. Сбербанк готов перейти от комиссий за отдельные операции к пакетному обслуживанию клиентов

Во вторник, 15 октября, правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает устанавливать повышенную комиссию за межрегиональные переводы внутри банка. В первую очередь он направлен против комиссий, которые берет Сбербанк за переводы между своими картами из разных регионов. По стечению обстоятельств в этот же день первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин рассказал агентству «РИА Новости», что банк готовится перейти от комиссий за отдельные операции к пакетам услуг, а после и к персональным тарифам. «Я думаю, что в целом индустрия будет развиваться в этом направлении — не платеж за одну трансакцию, а фиксированная цена за набор трансакций, который уже включен в пакет сроком на полгода-год»,— заявил топ-менеджер банка.

Фактически это стало развитием темы, которую поднял в прошлую пятницу глава Сбербанка Герман Греф, сообщив, что банк готовится изменить подход к переводу денег между физлицами. «Мы немножко затянули со сменой модели монетизации, это правда»,— заявил он. При этом в Сбербанке “Ъ” сообщили, что переход к пакетным услугам не связан с проблемой комиссий: «Сбербанк намерен в 2020 году запустить процесс отмены комиссий за внутренние переводы».

Собственно говоря, сама идея продавать банковские услуги пакетами не нова. Как рассказал “Ъ” вице-президент холдинга «Русский стандарт» Эльдар Бикмаев, банк «Русский стандарт» первым в 2009 году запустил такой продукт — «Банк в кармане», привязанный к карте.

Вместе с тем не все банки единодушно считают, что именно за этим направлением будущее. По словам начальника управления трансакционного бизнеса банка «ФК Открытие» Дмитрия Бочерова, раньше у банков уже был популярен «пакетный» подход. «Сейчас оценить перспективы сложно, почти все банки идут в сторону упрощения пакетов и переходят к простым решениям»,— заявил он. В Альфа-банке сообщили, что ушли от пакетов услуг в сентябре прошлого года, чтобы сделать линейку продуктов «максимально простой и удобной для клиентов».

Тем не менее Сбербанк пакетные предложения собирается активно развивать. «В этом году мы сконцентрировались на разработке линейки пакетов для клиентов фокусных сегментов. Сейчас на ограниченной территории пилотируются предложения для пенсионеров "Активный возраст" и "Активный возраст+", для иностранных граждан "Добро пожаловать+", готовим предложения для других сегментов»,— рассказали “Ъ” в банке. При этом в Сбербанке указали, что создание пакетных предложений будет «приоритетом в 2020 году».

Максим Буйлов, Вероника Горячева