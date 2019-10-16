В аэропорту Иркутска задержали гражданина Китая при попытке незаконного ввоза оборудования

Гражданин Китая, прибывший из Пекина в Иркутск, был задержан в международном аэропорту Иркутска. Следуя по «зеленому коридору», он пытался незаконно ввезти недекларированную партию товаров, предназначенную для коммерческого использования.

Как выяснили таможенники, гражданин КНР работает на одном из крупных иркутских предприятий монтажником вентиляционного оборудования. В багаже пассажира были выявлены 12 новых (упакованных в кейсы) цифровых измерительных приборов с ЖК - дисплеями и различными комплектующими: два электронных измерителя уровня звука, четыре манометра, два струнных термоанемометра, два термогигрометра и два люксметра. Все эти приборы предназначены для измерения тепла, звука и света.

«Так как у нарушителя отсутствовали документы, подтверждающие стоимость ввозимого товара, товар был изъят и направлен на экспертизу для определения его стоимости», - отметил начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Аэропорт Иркутск Михаил Сырбу.

Сам же гражданин Китая пояснил, что таможенную декларацию на товар не подавал, так как не знал, что измерительные приборы не относятся к товарам для личного пользования и что такие товары необходимо декларировать.

По данному факту в отношении гражданина Китая возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ.