«Авито Работа»: 83% российских работодателей готовы нанимать в штат кандидатов старше 45 лет

Чаще всего это делают представители среднего бизнеса. Охотнее всего возрастных кандидатов берут на работу в тяжелой промышленности, а наличие внушительного опыта является главным фактором найма для большинства работодателей.

В опросе принимали участие специалисты со всей России, которые отвечают за подбор линейного персонала по массовым профессиям. Опрос проводился с 30 августа по 18 сентября 2019 года среди порядка 500 представителей российских компаний.

Оставшиеся 17% респондентов сообщили, что не принимают в штат таких соискателей. В сегменте среднего бизнеса возрастных кандидатов нанимают наиболее охотно (на вопрос о найме утвердительно ответили 90% респондентов). Наименьшая заинтересованность оказалась у компаний из микро- и малого бизнеса.

Подавляющее большинство респондентов считают, что главным преимуществом кандидатов старше 45 лет является большой опыт работы. Также, по мнению работодателей и вопреки распространенным стереотипам, многие из таких соискателей готовы выдерживать нагрузки и учиться новому. Треть честно отметили, что важны зарплатные ожидания таких кандидатов, а 27% признались, что их привлекает готовность к переработкам.