Выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты» открылась в Иркутске

В Сибэкспоцентре 16 октября открылась 18-я специализированная выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты». Для презентации своих услуг экспоненты успели подготовить не только красиво оформленные стенды, но и самые выгодные предложения, от которых невозможно отказаться. Все, кто заинтересован сферой недвижимости, собрались именно на этой площадке, чтобы получить необходимые консультации и провести запланированные деловые переговоры.

На торжественной церемонии открытия выставки с приветственным словом выступил первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Александр Борисович Курбатов: «Спасибо, что собрались на столь значимое мероприятие! Ежегодно Министерство выступает соисполнителем данной выставки наряду с Минстроем Иркутской области. Год от года мы видим, что интерес к этой выставке не угасает. Участники представляют свои проекты, а граждане и юридические лица заинтересованы в приобретении жилых и нежилых помещений».

Слово было предоставлено первому заместителю Министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Ирине Юрьевне Худяковой: «Это мероприятие стало уже традиционным, и оно доказало свою эффективность как для продавцов недвижимости и застройщиков, так и для покупателей. Выставка дает возможность показать достижения компаний, их преимущества, а у покупателей появляется хорошая возможность получить новую и актуальную информацию о рынке недвижимости, новых технологиях, а также о развитии жилищного строительства».

Объявила выставку открытой руководитель департамента организации выставок выставочного комплекса «Сибэкспоцентр» Наталья Викторовна Третьякова: «Надеюсь, что услуги, представленные на выставке, будут востребованы, что каждый пришедший сюда найдет что-то новое и полезное. Желаю всем плодотворной работы и, конечно же, отличного настроения!»

Что касается деловой программы первого дня выставки для потребителей и специалистов рынка недвижимости, она была довольно насыщенной. Так, Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области совместно с Байкальским представительством НП «РГУД» провели конференцию «Переходный период на рынке жилищного строительства Иркутской области». Спикеры проанализировали рынок жилой недвижимости и рассмотрели ипотечное кредитование. Отдельно поговорили о тенденциях развития современной жилищной застройки.

Также в этот день прошел круглый стол «Коммерческая недвижимость». Его организатором выступило Байкальское представительство НП «РГУД». Была затронута тема экономического обоснования градостроительных решений при формировании комфортной городской среды, а также спикеры предложили принять участие в решении кейсов от СК «Восток Центр Иркутск».

Напоминаем, что участники выставки, а их насчитывается более 40, предлагают продажу квартир в новостройках (Иркутск, Иркутская область, другие регионы России), операции на вторичном рынке, коммерческую недвижимость (офисы, склады, магазины, промышленная недвижимость), загородные дома, земельные участки, ипотечные кредиты, жилищные субсидии, услуги по проектированию, строительству и многое другое. Посетив выставку, вы узнаете о самых современных тенденциях рынка недвижимости.

Выставка будет работать с 16 по 19 октября с 10 до 18 часов.