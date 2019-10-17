Telegram откладывает запуск своей криптовалюты

Как сообщает "Коммерсантъ" , юристы Telegram Group Inc. уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.

При этом компания Павла Дурова находит ряд требований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) несправедливыми и готова оспаривать их в суде.Как следует из ходатайства, Telegram Group Inc. согласна взять на себя обязательства не предлагать, не продавать или не передавать свою криптовалюту до того, как суд «сможет решить все юридические вопросы, которые лежат в основе этого дела». При этом адвокаты компании просят суд не устанавливать в официальном порядке запреты на распространение криптовалюты, поскольку такие шаги могут быть «неверно истолкованы» общественностью.