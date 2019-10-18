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Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки

18 октября 2019

Россельхозбанк продолжает снижать ставки по акции «Не переплачивай». Теперь рефинансировать ипотечный кредит возможно по ставке от 9,1% годовых.

Условия акции предполагают рефинансирование кредита, ранее предоставленного на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Сумма кредита ‒ до 20 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет.

Специальные процентные ставки по акции «Не переплачивай» действуют до 31.01.2020 включительно. Подробные условия акции размещены на сайте Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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