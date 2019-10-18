En+ представила экспертам первый отчет об устойчивом развитии

Компания En+ Group представила экспертному сообществу первый отчет группы об устойчивом развитии.

В мероприятии приняли участие представители национальных и региональных экологических организаций, НКО, общественных движений, местных и природоохранных органов власти. Модератором выступил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Книжников.

В рамках дискуссии представители En+ Group обозначили основные результаты деятельности группы в 2018 году и обозначили приоритетные проекты развития на 2019 год. Специалисты компании ответили на вопросы экологов, а также детально разъяснили позицию и планы En+ Group по ключевым направлениям деятельности в области устойчивого развития. Участники дискуссии обозначили свои рекомендации по улучшению отчета по устойчивому развитию. Они найдут свое отражение в документе по итогам 2019 года.

Обсуждение состоялось в рамках Шапхаевских слушаний, конференции, посвященной памяти советского и российского ученого, эколога, общественного деятеля Сергея Шапхаева, одного из самых известных специалистов по Байкалу.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

- В этом году мы выпустили первый отчет об устойчивом развитии En+ Group. Компания поступательно повышает прозрачность своей деятельности. Убежден, что это – основа для устойчивого развития En+ Group. Мероприятия с участием представителей общественных организаций позволяют нам лучше расставить акценты. Именно поэтому нам так важно услышать мнение экспертного сообщества. Конструктивная обратная связь ляжет в основу нашей обновленной стратегии в области устойчивого развития.

Алексей Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF):

- Подобный формат публичного обсуждения отчета об устойчивом развитии крупной компании с экологическим сообществом – пока малораспространенная практика в России. Между тем, такой формат диалога не только повышает прозрачность компании, но и позволяет совместно решать задачи, стоящие перед бизнесом и обществом на пути к устойчивому развитию.

Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год). В первом полугодии 2019 года консолидированная выручка группы составила более $5,8 млрд (более $6,1 млрд в январе-июне 2018 года), чистая прибыль - $796 млн (около $1,04 млрд в первом полугодии 2018 года). Общая выработка электроэнергии в январе-июне 2019 года – 36,9 млрд кВт⋅ч (первое полугодие 2018 года - 35 млрд кВт⋅ч). Производство алюминия в первом полугодии 2019 года составило 1,867 млн т (январь-июнь 2018 года – 1,87 млн т).