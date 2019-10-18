Тарифы в СБП подтянули к Сбербанку

Введение с 1 января 2020 года для банков платы за переводы через систему быстрых платежей (СБП) побудило кредитные организации определиться с тарифами на переводы между гражданами (р2р-переводы). В итоге они оказались сравнимы по уровню с комиссиями Сбербанка, которые стали одной из главных причин создания СБП.

“Ъ” опросил банки—участники СБП о том, какие комиссионные они уже взимают и планируют ввести при осуществлении переводов между физлицами. Минимальный из этих тарифов составляет 30 руб. ЦБ, предоставляющий эту услугу банкам, планирует брать плату лишь с 1 января 2020 года в размере 0,5–3 руб. в зависимости от суммы перевода.

До недавнего времени комиссии за переводы в рамках СБП взимали лишь в СКБ-банке и Газэнергобанке (1% при переводе более 6 тыс. руб. в день или 100 тыс. руб. в месяц), а также в Райффайзенбанке (1,5% при переводе более 10 тыс. руб. в месяц). С 10 октября Почта-банк ввел тариф в размере 1,2% от суммы перевода, но не менее 35 руб., но обещает установить пониженные комиссии для зарплатных клиентов и пенсионеров.

В «Ак Барсе», по словам главы направления эквайринга и электронной коммерции Ильназа Ситдикова, с 1 января комиссия по СБП составит 1% (минимум 30 руб.). «Если за четвертый квартал мы поймем, что рынок предлагает комиссию ниже или будут другие тенденции, возможно, пересмотрим условия»,— уточнил топ-менеджер.

Однако многие крупные банки все еще оценивают ситуацию. Так, в ВТБ сообщили, что прорабатывают возможность сохранения нулевых тарифов для операций до 10 тыс. руб., а также для отдельных клиентских сегментов. В частности, речь идет о владельцах пакетов «Привилегия» и «Прайм». Возможность дифференцированных тарифов для граждан на будущий год рассматривают также в Альфа-банке и банке «Открытие». В банке «Русский стандарт» отметили, что планируют ввести с нового года фиксированный тариф вне зависимости от суммы перевода. При этом обещают, что стоимость переводов «точно будет ниже, чем стоимость карточных р2р-переводов».

Опрошенные “Ъ” эксперты указывают, что сейчас сложно определить точный размер комиссий, поскольку на это влияют три фактора: подключение к СБП Сбербанка и его тарифы, ситуация на рынке, а также воля регулятора. В одном из банков подчеркивают, что установление тарифов без учета крупнейшего игрока «не может быть релевантным в принципе».

Регулятор же, хотя и не вмешивается в тарифную политику, в отношении СБП высказывается прямо. «Банки должны исходить из интересов граждан, учитывая также низкие тарифы, установленные Банком России для банков—участников СБП»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ЦБ. В ЦБ пообещали, что будут отслеживать комиссии, которые банки начнут вводить для физлиц в СБП. «И если увидим, что потребители лишены возможности свободно переводить средства между банками и банки устанавливают заградительные тарифы, то мы воспользуемся правом ограничить верхнюю планку тарифов»,— отметили в ЦБ.

Вероника Горячева