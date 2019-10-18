Сотрудники ИНК и Красного креста доставили детскую зимнюю одежду в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области

182 комплекта детской зимней одежды, приобретённой на средства сотрудников ИНК, 17 октября были переданы ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Тулуна», на базе которого проходит выдача наборов.

В комплектах для малышей – куртка, комбинезон, шапочка и обувь, для подростков вместо комбинезонов предусмотрены пальто и утепленные брюки. Первым 11 семьям (большинство из них многодетные) одежду вручили на встрече в городском медицинском колледже Тулуна представители ИНК и местного отделения Красного креста. Из-за холодной погоды некоторые дети тут же переодевались в подаренные куртки и шапки.

Напомним, что в июле, после трагического наводнения в Иркутской области, среди сотрудников группы компаний ИНК был объявлен сбор пожертвований. В результате 1,2 млн рублей были направлены в Красный крест, который определил наиболее эффективный вид помощи.

«Мы получили ваш груз – груз добра, как мы его называем – и сегодня начали адресную выдачу комплектов, - рассказала директор городского медицинского колледжа, представитель Красного креста в Тулуне Татьяна Тарасова. – Зимняя одежда стоит очень дорого, далеко не все родители могут ее купить». Представители Красного креста отметили высокое качество одежды, размерный ряд которой - от 92 до 164 см. Директор «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Тулуна» Наталья Моисеева добавила, что пункт выдачи будет организован на базе центра, где в течение месяца планируется адресно передать одежду тем, кто в ней наиболее остро нуждается.

Родители передали благодарность сотрудникам ИНК - по их словам, тёплая одежда является хорошим подспорьем тем, кто потерял все во время наводнения. «Искренняя благодарность не только от меня, но и от моих друзей и знакомых. Радостно, что есть люди, которые разделяют с тобой трудности и готовы помочь», - сказала Наталья Янченко, одна из мам, которая получила одежду для младшего ребенка.

Заместитель мэра по социальным вопросам города Тулуна Александр Счастливцев добавил, что «очень приятно, что ИНК не осталась в стороне и оказала помощь. Эта акция имеет важную роль для города и района. Мы надеемся и дальше сотрудничать с вами», - заключил он.

Еще 41 комплект детской зимней одежды будет передан семьям в Нижнеудинском районе.

Напомним, что ранее на средства Иркутской нефтяной компании Российским детским фондом были закуплены пять тысяч школьных блузок и сорочек, около четырех тысяч пар качественной сезонной детской обуви и канцелярские принадлежности для детей, пострадавших от наводнения в Тулунском, Нижнеудинском и Чунском районах. Также за счет благотворительных средств ИНК были приобретены одежда и обувь для трех групп детей, которых из зон затопления отправляли в оздоровительные лагеря.

Кроме того, ИНК в июле оперативно доставила в Тулун 75 тонн дизельного топлива (эквивалентно 3 млн рублей), а группа волонтеров ИНК приняла участие в ликвидации последствий наводнения в городе.