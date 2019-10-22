БайкалИнвестБанк приступил к экспортным операциям с золотом

В октябре текущего года АО «БайкалИнвестБанк» начал осуществлять экспортные операции аффинированного золота в слитках в соответствии с генеральной экспортной лицензией Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.



АО «БайкалИнвестБанк» входит в десятку крупнейших покупателей золота у российских золотодобывающих предприятий и предоставляет весь спектр услуг в данном сегменте рынка.

Указанные операции расширяют возможности Банка и его клиентов при выстраивании торговых стратегий на рынке драгоценных металлов.