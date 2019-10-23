«Мы здесь навсегда». Как построить бизнес, который будет жить долго

Лишь треть компаний в России доcтигает 10-летнего возраста, а около половины новых бизнесов в мире закрываются в срок до 5 лет. Компании Deloitte исполнилось 124 года. Как построить бизнес, который будет жить долго? Какие факторы влияют на непрерывность бизнеса? На эти вопросы в рамках Байкальского риск-форума ответила Наталья Капризина, партнер Deloitte.

Наталья Капризина, партнер Deloitte.

Фото: Евгений Козырев

Три фактора непрерывности бизнеса

Компаний-долгожителей в мире мало. Средний срок существования крупнейших публичных компаний, входящих в индекс S&P 500, снизился с 67 лет в 1920-х годах до 15 лет в настоящее время.

– Старейших бизнесов немного. Например, компания Beretta – представитель оружейной индустрии – работает с 1526 года, компания Grolsch производит пиво с 1615 года. Большинство старейших компаний, как правило, относятся к небольшому семейному бизнесу, – говорит Наталья Капризина. – История Deloitte – это несколько другая история, потому что Deloitte – это крупнейшая консалтинговая компания в мире, которая работает с 1895 года.

Какие факторы лежат в основе бизнеса, который непрерывно существует более 100 лет? Как такое возможно в достаточно волатильном мире, который много раз менялся за эти 100 лет? В поиске ответов, с коллегами из Deloitte мы выделили три фактора – это культура и ценности, управление рисками и игра «вдолгую».

«Система постоянного улучшения в ДНК компании»

Культура и ценности компании не проявляются в политике и процедурах, это нематериальные вещи, которые пронизывают всю организацию сверху донизу. Это не красивые слова, написанные на сайте, или слоганы, которые звучат на тренингах, это действительно суть и основа деятельности компании, говорит Наталья Капризина.

– К примеру, любые решения – а офисы компании расположены в двухстах странах мира – в обязательном порядке принимаются коллегиально. Приветствуются и практически обязательными являются даже не критика, а вопросы со стороны коллег. Никогда критика не воспринимается как «наезд», как желание ответственного человека «потопить». Все это делается для того, чтобы принимать наилучшее решение.

Второй момент, на который обращают внимание в компании, это постоянный обмен опытом между разными филиалами, анализ корневых причин неудачных решений. Это некая система постоянного улучшения, она – в ДНК компании. Если с нами что-то случается, а с нами, как и со всеми компаниями, периодически что-то происходит, мы стараемся из этого делать выводы. Не уволить и депремировать виновных, а понять, что случилось, что мы сделали не так, что надо сделать, чтобы в следующий раз этого не произошло.

«Надо заранее понять, что может пойти не так»

Управление рисками пронизывает все решения компании на всех уровнях – на уровне идеи, на уровне проекта, при взаимодействии с заинтересованными сторонами.

– Мы не ждем, когда войдем в проект, – рассказывает Наталья Капризина. – Мы пытаемся заранее понять, что может пойти не так. Любое решение должно быть обоснованным. Если человек сомневается, он всегда может посоветоваться. В компании принято, что не бывает глупых вопросов. Это глобальная культура. Если у тебя есть вопросы, ты можешь написать любому человеку в компании – соседу рядом или глобальному управляющему партнеру. Ранги не важны. Консультирование по вопросам является критическим. Оно помогает нам не ошибаться и правильно оценивать риски.

Фото: Андрей Фёдоров

«Бизнес должен быть рассчитан для игры ‘вдолгую’»

Тема БРИФа в этом году – непрерывность бизнеса. По мнению Натальи, это, в первую очередь, о том, что менталитет бизнеса должен быть рассчитан для игры «вдолгую».

– Мы здесь надолго, мы здесь навсегда. Этот акцент на долговременности вызывает совершенно иной подход к принятию бизнес-решений, – уверена Наталья. – Для нашего бизнеса «репутационные риски – это наше все». Мы глобально-интегрированная организация – если в одной стране с нашей компанией что-то происходит не очень хорошее, это как чума, как грипп, распространяется моментально по всему миру. Поэтому мы очень осторожно относимся к сиюминутной выгоде. Даже если это очень выгодная с точки зрения финансов сделка. Мы смотрим, что с нами будет из-за этого решения через 5, 10, 15, 20 лет. Когда вы смотрите в долгом горизонте, анализ рисков происходит совершенно по-другому.

Фото: Евгений Козырев

«Возрождаться, как Феникс из пепла»

Риск-ошибки – это всегда будущие возможности. Благодаря такому подходу компания научилась даже в случае очень серьезных неурядиц возрождаться, как Феникс из пепла, преобразовывать себя таким образом, чтобы существовать на этом длинном горизонте.

– В 2005 году у нас сгорел испанский офис. Это был самый большой пожар в Мадриде за последние 100 лет. Из 30 этажей сгоревшего здания 25 занимал Deloitte. Произошло это в субботу. Несмотря на выходной, люди работали, но благодаря планам эвакуации, никто не пострадал. В один момент компания остались без офиса, без компьютеров. Дело было в феврале – высокий сезон, когда аудиторам необходимо выполнить огромное количество работы, в том числе по аудиту внешней отчетности. Благодаря существующим планам восстановления на следующий день, в воскресенье, был снят новый офис. В понедельник 1500 человек, которые работали на тот момент в компании, вышли на работу в новый офис. Через день была восстановлена сотовая связь, через два были подняты сервера, через четыре приехали компьютеры.

Еще одна серьезная неурядица случилась в 2017 году, когда на лондонский офис Deloitte напали хакеры и вскрыли наши мэйл-сервера. Эта история попала в прессу. Для нас это был страшный репутационный риск, учитывая, что Delloitte сам оказывает услуги в области кибербезопасности. Представляете, какой эффект? Сапожник без сапог. Несмотря на то, что случай произошел в Англии, под угрозой оказался глобальный бренд.

И здесь, наверное, ключевая мысль в том, что мы сразу признали ошибку. Была проведена очень большая работа с точки зрения внешних коммуникаций. В течение нескольких месяцев было проведено расследование с привлечением внешних консультантов. Была принята глобальная, не только в Англии, программа реагирования на эту ситуацию.

Справка

БРИФ – первый в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока международный практический форум по управлению рисками с участием крупнейших российских и зарубежных компаний.

III Международный Байкальский риск-форум, который третий год был организован Иркутской нефтяной компанией, прошел 26-28 сентября 2019 года. В этом году в нем приняли участие более 60 спикеров из России, Казахстана и Японии, лучшие практики по управлению рисками презентовали почти 40 компаний, представляющие широкий спектр отраслей – от добычи полезных ископаемых до IT и консалтинга. Тема III БРИФа - непрерывность бизнеса - нашла отражение во всех секциях форума, будь то кибербезопасность, управление персоналом, производственный процесс, страхование или инвестиционная деятельность.