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Более 2 тысяч семей из зоны наводнения в Иркутской области приобрели новое жильё

22 октября 2019

Более двух тысяч свидетельств на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения оплачено в Иркутской области. Об этом рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

- На данный момент оплата произведена по 2014 свидетельствам на общую сумму 5,65 млрд рублей, в том числе 1774 свидетельства на 4,91 млрд рублей из средств федерального бюджета, 240 свидетельств на 746,5 млн рублей из средств областного бюджета, - уточнил Владимир Родионов.

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Приём документов на оформление свидетельств продолжают учреждения социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) граждан. Свидетельства получают люди, чьё жильё пострадало во время наводнения и не подлежит восстановлению. Документы на их оформление подали 6348 семей, 5655 из них получили свидетельства и подбирают себе жильё.  Помощь в поиске жилья им оказывают сотрудники комплексных центров социального обслуживания. Также для пострадавших от наводнения проводятся ярмарки предложений строительных компаний, Сбербанк России оказывает помощь через систему «Дом Клик», в межведомственных консультационных пунктах работают представители застройщиков.

Более 70% пострадавших, которые уже стали собственниками нового жилья, приобрели его в своих муниципальных образованиях, около 25% - в других муниципальных образованиях Иркутской области, 3% - за пределами Иркутской области, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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