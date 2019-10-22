Куда россияне поедут отдыхать на ноябрьские праздники

Эксперты СК «Сбербанк страхование» совместно с туристическим сервисом Aviasales выявили самые популярные направления для отдыха среди российских путешественников на ноябрьских праздниках в 2019 году. В России ТОП-10 самых популярных направлений возглавили Москва, Петербург и Сочи, за рубежом — Стамбул, Прага и Минск

14% бронирований на ноябрьские праздники приходится на Москву, 8% — на Санкт-Петербург. Далее идут российские курорты: Сочи – 4%, Симферополь — 3%, Минеральные Воды — 3% и Краснодар — 3%. Также туристы активно интересуются авиабилетами в Калининград (2%), Казань, Екатеринбург и Уфу (по 1% от общего количества бронирований).

Из зарубежных маршрутов доля забронированных рейсов в Стамбул составляет 4%, Прагу — 3% и Минск — 2,5%. Кроме того, путешественники запланировали поездки в Тель-Авив, Ереван, Бангкок и Берлин — 2% от общего количества праздничных бронирований.

На Пхукет приходится 1,4%. Чуть меньше интересуются перелетами в Милан и Амстердам — 1%.

По данным СК «Сбербанк страхование», в прошлом году больше всего наших соотечественников отдыхало в ноябре в Таиланде, ОАЭ, Турции, Индонезии и Испании. Чаще всего клиенты обращались в компанию в связи с острыми респираторными заболеваниями, ангиной, болями в животе и травмами.