Денис Константинов: Россельхозбанк разрабатывает индивидуальную стратегию развития АПК для регионов

Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов принял участие в VIII Славянском международном экономическом форуме в Брянске, а также провел встречу с Губернатором Брянской области Александром Богомазом.

Денис Константинов подчеркнул роль сельского хозяйства как эффективного драйвера реального сектора экономики и рассказал о новых целях, стоящих перед АПК.

«За 20 лет Россельхозбанк прошел весь путь становления отечественного агробизнеса. Теперь российскому агропромышленному комплексу предстоит решить амбициозную задачу – удвоить экспорт продукции к концу 2024 года. Мы, как опорный Банк отрасли, разрабатываем паспорта стратегического развития агросектора для регионов, обозначая ключевые точки роста и описывая конкретные кейсы как в части удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и в экспортном направлении. Мы продолжим оказывать аграриям Брянской области и других регионов консультационную и финансовую поддержку и намерены расширять сотрудничество», – сказал Денис Константинов.

Заместитель Председателя Правления в качестве примера эффективного партнерства привел реализацию проекта по строительству тепличного комбината в Брянской области с привлечением финансовой поддержки Банка.

«Совсем недавно при участии Россельхозбанка в поселке Журиничи началась эксплуатация крупного инновационного тепличного комплекса, который будет давать Брянщине до 5 тысяч тонн овощей закрытого грунта в год. Уверен, что наше взаимодействие с властями позволит реализовать и другие не менее важные для Брянской области проекты», – отметил Денис Константинов.

Заместитель Председателя Правления отдельно рассказал об активной работе Банка с малым и средним бизнесом на селе.

«Фермерское движение – важная часть аграрной экосистемы. В целом по стране МСБ производит 12% всей сельскохозяйственной продукции. Мы видим, насколько сложен труд на земле, всесторонне помогаем сельхозпроизводителям в их работе. Наша доля в кредитовании фермеров превышает 60%, при этом мы помогаем им продвигать свою продукцию, региональные бренды. Так, за три года проведения фестиваля фермерской продукции «СВОЁ» о себе смогли заявить 1000 хозяйств», – сказал Денис Константинов.

Он также подчеркнул роль нового поколения аграриев в развитии сектора:

«Мы только что дали старт собственной стипендиальной программе для 54 подведомственных Министерству сельского хозяйства вузов, чтобы помочь реализации профессиональных планов молодых аграриев. Одним из партнеров РСХБ стал Брянский государственный аграрный университет. В ближайшем будущем ожидаем увидеть наших стипендиатов в списках уважаемых экспертов или бизнесменов в АПК», – сказал заместитель Председателя Правления.

Одной из тем встречи Дениса Константинова с Губернатором Брянской области Александром Богомазом стала программа льготной ипотеки на селе с 2020 года.

Предоставление ипотеки под 3% – один из центральных инструментов государственной программы комплексного развития сельских территорий, которая также включает в себя среди прочих мер модернизацию инфраструктуры, строительство дорог, распространение интернета.

«Россельхозбанк неизменно считает одним из приоритетов своей работы достойную жизнь на селе. Мы хотим, чтобы у людей были все возможности для полноценной реализации своих планов, в том числе по улучшению жилищных условий», – подчеркнул Заместитель Председателя Правления РСХБ.

«Это хороший проект, который, несомненно, даст хороший толчок для дальнейшего развития села», – сказал губернатор.